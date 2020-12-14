شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يأمر بإنشاء محلات لبائعي الأسماك لتفريغ منطقة السيل من الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

امر اللواء اشرف عطية محافظ اسوان، بإنشاء محلات لبائعى الأسماك بنظام حق الإنتفاع من أجل تفريغ سوق السيل من الإشغالات، مع البدء في تسكين الباكيات والمحلات بالسويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالى 141 باكية وطرحها بنظام الإيجار بمبلغ 400 جنية شهرياً على أن يتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية والإستهلاكية للقضاء نهائياً على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين .

وشدد على مسئولى المحليات والمرافق بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع بشكل يومى لمواجهة الإشغالات من الباعة الجائلين مع إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم وعدم تجاوز الأرصفة