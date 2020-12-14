شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تُسلم مصر مساعدات طبية لمواجهة كورونا بـ 500 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلًم سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، هونج جين ووك، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساعدات طبية بقيمة 500 ألف دولار من الحكومة الكورية لدعم انشطة مصر في مكافحة كوفيد-19.

وقال السفير هونج إن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة الكورية بالعمل مع الشركاء لمواجهة جائحة كورونا. واشار السفير هونج إلى أن التعاون الطبي يمثل جانبا هاما من جوانب العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر، مشيرا إلى أن المكالمتين الهاتفيتين بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي،ونظيره الكوري مون جيه إن، اللتين جرتا خلال شهري مارس وأكتوبر، والتي شدد الزعيمان فيهما على أهمية تعزيز آليات التعاون الطبي المشترك وتبادل الخبرات لمكافحة هذا الوباء غير المسبوق.

يذكر أن الحكومة الكورية كانت أول من قدم دعمًا نقديًا بقيمة 200 ألف دولار أمريكي لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشي فيروس كوفيد -19 في مصر في مايو 2020. وتم تقديم دعم إضافي في نوفمبر 2020 من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة 200 ألف دولار لتوريد جهازين طبيين (خزان أكسجين وجهاز أشعة مقطعية لمستشفى عام بمحافظة الشرقية (مستشفى الصالحية الجديدة المركزي) بهدف تحسين قدرة المستشفى والمساهمة في جهود مكافحة كوفيد-19.

وأضاف السفير هونج أن الشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة كوفيد -19، وكذلك نقل معرفتها وخبراتها من خلال المشاركة في المشروعات القومية المصرية في قطاع الصحة.

وقبل حفل التسليم، ناقش السفيرهونج مع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر، واشادوا بمحفظة التعاون بين كوريا ومصر التي تبلغ قيمتها 458 مليون دولار وتتنوع في عدة مشروعات في قطاعات حيوية للمواطنين المصريين. وقال السفير هونج أن كوريا تعطي الأولوية دائمًا للبنية التحتية ورأس المال البشري كجزء أساسي من مشاريعها التنموية في مصر، والتي تتماشى مع النمو الشامل وأهداف التنمية المستدامة في مصر، فيما أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن أملها في توسيع وتنويع محفظة التعاون بين البلدين في السنوات القادمة.