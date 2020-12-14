شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي»: جهاز حماية المستهلك شن حملات مكبرة بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الماضية، شن حملات مكبرة، بعدد كبير من المحافظات، استهدفت التجار المخالفين والمصانع الغير مرخصة والمحال التجارية، خاصة في فترة البلاك فريداي، كما استهدفت المنشأت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التي تعمل بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بوزارة الصحة.

وأضاف المصيلحي، أن الهدف من الحملات ضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، وأشاد الوزير بمجهودات جهاز حماية المستهلك، في ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، والقائم بأعمال رئيس الجهاز.

وصرح حسام الدين، أن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط عدد 500663 قرص و2395 أمبولات و8234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع و1026 أنبوب كريم و46013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبري و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان، كما تم ضبط عدد ١٠٧٩٧ علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول ٣ مخدرات،وضبط عدد 821939 قطعة مستحضرات تجميل في مخازن غير مرخصة وتم غلق المنشأت المخالفة طبقا للقانون.

وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة، و300 طن ملح حجري فاسد وغير صالح للاستخدام الأدمي و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية، كما تم تحرير 122 محضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وذلك بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والفيوم والسويس، وتم إحالة هذه المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وقال حسام الدين إن الجهاز يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلك، وإنفاذ القانون ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفات عن طريق طرق التواصل بالجهاز وهي الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.