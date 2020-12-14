شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.
وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق وذلك لضبط الاسعار وتحقيق وفحص شكاوى المواطنين، حيث تم المرور على محلات الجزارة، والأسماك، والبقالة، والحدايد والبويات، ومحطات بيع الوقود، بالتنسيق مع الرقابة التجارية، والتجارة الداخلية بإدارة تموين الحامول.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ طن سمان مذبوحة خارج المجاز المخصصة لها، بالإضافة إلى ١٠٠ كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 100 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.