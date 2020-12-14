شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق وذلك لضبط الاسعار وتحقيق وفحص شكاوى المواطنين، حيث تم المرور على محلات الجزارة، والأسماك، والبقالة، والحدايد والبويات، ومحطات بيع الوقود، بالتنسيق مع الرقابة التجارية، والتجارة الداخلية بإدارة تموين الحامول.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ طن سمان مذبوحة خارج المجاز المخصصة لها، بالإضافة إلى ١٠٠ كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.