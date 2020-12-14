شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 حالة تعديات على أراضي الدولة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدة المحلية لمدينة اسوان بحمله مكبرة لإزالة التعديات على اراضي الدوله بنطاق حي الصداقة الجديدة وتم تنفيذ الازالة لعدد ١٢ حالة تعدي بمساحة ١٦٠٠متر مربع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. شارك في الحملة رئيس حي الصداقه الجديدة وموظفي وفنيي الحي وبمعاونة مديريه امن أسوان وشرطة قسم ثان أسوان ومباحث قسم ثان أسوان . الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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