شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان النتيجة النهائية لإعادة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد قليل، فى بيان صحفى، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشح بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

واضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت إشادات كثيرة من منظمات مجتمع مدني تشيد بالقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية وبحسن سير عمليات الاقتراع والفرز والالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الوطنية للانتخابات أنها فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين الذين تظلموا على عملتي الاقتراع والفرز واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه. كما تم اضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق في الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة. يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية أجريت فى 13 محافظة بعد عدم تمكن اى محافظة من حسم مقاعدها بالجولة الأولى للمرحلة الثانية وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.