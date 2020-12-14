شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح إلى الأطفال لتجنب كورونا خلال فترة المدرسة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة، عدة رسائل إلى الأطفال لتجنب الأصابة فيروس كورونا خلال فترة المدرسة، حيث نصحت الوزارة من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ونبهت على الطفل فى المدرسة قيامه بغسيل الأيدى فيها منعا لعدوى كورونا، أولها عند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها، وكذلك بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية وعند الوصول للمدرسة.





وقالت وزارة الصحة والسكان، ينبغى غسيل الأيدى أيضا قبل وبعد تناول الطعام، وبعد السعال أو العطس وقبل مغادرة المدرسة، وبعد اللعب فى الخارج وعند اتساخ الأيدى.

يذكر أن الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى الذى تنتجة شركة سينوفارم الصينية تصل مصر غدا الثلاثاء وتضم 50 ألف جرعة جديدة ليصبح بوصول الدفعة الثانية برصيد وزارة الصحة 100 ألف جرعة تكفى لـ 50 ألف شخص على أن تبدأ عملية التطعيم بالجرعة الأولى ثم تكون الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وقالت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان: يجرى حاليا وضع خطة للتطعيمات لتشمل الفئات الأولى بالتطعيم، مضيفة أنه يجرى حاليا إنشاء الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الراغبين فى التطعيم.

وأضافت المصادر: "نستهدف توفير 10 ملايين جرعة من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الجرعات الأخرى لمصر خلال الشهر الجارى تباعا".

كانت الدكتورة هالة زايد قالت إن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.