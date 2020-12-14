شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 20 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم والإسكندرية ورشيد وبلطيم ، وأمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.