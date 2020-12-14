شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد عن صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، تواصل المجلس مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.
وشددت وزارة المالية على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصاً على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
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