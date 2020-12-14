شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة دولية تقل 5200 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5200 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلي كل من، دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، أمستردام، روما، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، عمان، البحرين، المدينة المنورة، أديس أبابا، أربيل، و 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 7 رحلات شحن جوى.