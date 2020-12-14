شكرا لقرائتكم خبر عن بيع وحدات إدارية في مزاد علني بجهاز ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن طرح ٦ محلات تجارية، وعدد ٢ صيدلية بمساحات من ١٩_٤٠ م، بالإضافة إلى ٦ وحدات إدارية ومهنية، بمساحات ٦٣م، وبمناطق سوق الحي ٢٠٩م، وسوق جنة مصر، والتوسعات الشمالية، جنوب الأحياء بالحى السادس، وذلك صباح اليوم الإثنين، خلال جلسة مزاد علني طبقا لكراسة الشروط المخصصة لها. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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