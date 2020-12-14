شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدمها بـ30 سنة.. افتتاح مدرسة محمد رجب الجديدة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اليوم الاثنين، مدرسة محمد رجب الابتدائية الحكومية الجديدة، والتى تم انشائها بعد 30 عام من هدم المدرسة القديمة والتى كانت تحمل اسم رفعت الجمهورية، الكائنة بمنطقة حارة البطارية.

واستقبل عبدالعاطى التمساح، مدير عام ادارة الجمرك التعليمية في الاسكندرية، وكيل الوزارة لافتتاح المدرسة، وسط حضور من المعلمين وأولياء أمور الطلاب الملتحقين بالمدرسة، وبدأ الاحتفال بالافتتاح بإلقاء «التمساح» أبيات شعرية استهل بها الفعاليات، مرحبا بوكيل الوزارة الجديد قائلاً: اهلا وسهلا بالرجل الذي لا يحتاج إلى السناء عليه وهو أحد رجال التربية والتعليم، موجهاً الشكر إلى نقابة المعلمين ومجلس الأمناء واهالى المنطقة وأولياء الأمور الذين وثقوا في الإدارة ووافقوا على إلحاق أبنائهم بالمدرسة خاصة وأنها تقع في منطقة عشوائية.

وقدمت إحدى الطالبات قصيدة شعرية، تلاها أغنية وطنية .

وقدم مدير الادارة درع تكريم لـ«سعد»، فيما قدمت الهيئة التعليمية مصحف هدية وكذا مؤسسة محمد رجب والمقاول الذي أنشأ المدرسة الجديد عبارة عن ساعة حائط.

وانضمت مدرسة محمد رجب الابتدائية الحكومية،رسميا إلى الخدمة التعليمية في العام 2020/2021، بعد 30 سنة من هدمها وكان اسمها قبل تغييره «رفعت الجمهورية» .

ويبدأ العمل بالمدرسة بطاقة استيعابية تضم 400 طالب.