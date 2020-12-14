شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصل محافظة المنيا لمتابعة عدد من المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة المنيا، منذ قليل، حيث كان في استقباله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
ومن المقرر أن يجري «الوزير» جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة، حيث سيتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي، بطول 97 كم داخل حدود محافظة المنيا.
كما يتابع وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وبطول 24 كم وعرض 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا.
وأكد محافظ المنيا أن المحور سيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية، من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل.
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