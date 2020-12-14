شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بنسلايت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور سيد عبدالقادر بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بنسلايت (Pencillight) برئاسة المهندس محمد مبروك محمد مدير عام الشركة ويهدف البروتوكول إلى تدريب الطلاب ميدانيًا لاكتساب خبرات متميزة تعينهم على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين وتنفيذ بحوث مشتركة تخدم المجتمع مع إمكانية انشاء برامج مهنية مشتركة لخدمة التعليم الفني والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس محمد مبروك لجامعة بني سويف التكنولوجية للتعرف على الجامعة عن قرب وبحث سبل التعاون المشترك.

وأبدى رئيس الجامعة سعادته بهذا التعاون معربًا عن تطلعه للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي من خلال عقد البروتوكولات والشراكات التي تخدم العملية التعليمية مؤكدًا على توفير كل الدعم لتعزيز خبرات الطلاب وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم وتعزيز روح البحث والإبداع لديهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وقال رئيس الجامعة أن شركة بنسلايت تقوم بتشغيل واحد من أحدث المصانع لتصنيع وحدات الإضاءة الديكورية المختلفة بما فيها النجف والأباجورات والمعلقات وتعتمد على تكنولوجيا CNC والليزر في التصنيع وتشكيل المعادن.

وتسعى جامعة بني سويف التكنولوجية جاهدة لعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والؤسسات المختلفة لتعزيز سبل التعاون المشترك والنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير علاقات الجامعة العلمية والثقافية مع جميع المؤسسات من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وتوفير الخبرات اللازمة لطلاب الجامعة على المستوى العلمي والعملي.