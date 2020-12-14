شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من عبدالمنعم عمارة: «الزمالك دخل المغارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الدكتور عبدالمنعم عمارة، الذي سلط الضوء، في مقاله اليوم على ما يدور داخل نادي الزمالك.

«عمارة» تحدث في «المغارة التي دخلها نادي الزمالك»، معرباً عن تعاطفه مع جماهير الكيان الكبير.

وطرح الدكتور عبدالمنعم عمارة في مقاله: الزمالك «اتقلب على جمر النار واتشرد ويا الأفكار» عدة تساؤلات بشأن الفارس الذي تنتظره الجماهير على حصان أبيض لينقذ الأميرة من القصر المهجور.

بدى «عمارة» متأكداً أن «النادي سيمر بأيام صعبة لا محالة» بسبب تغيير جلد النادى وهيكله من ناحية الأشخاص وربما اللاعبين، بل والحياة كلها داخل النادى الكبير.

الدكتور عبدالمنعم عمارة تحفظ على قرار اللجنة الثلاثية بإيقاف الكابتن طارق يحيى، قائلاً: «كانوا يتهمون المستشار مرتضى منصور لمواقفه الشديدة مع بعض نجوم كرة القدم.. وما يحدث مع كابتن طارق نسخة طبق الأصل. لم أكن أرجو أن يحدث هذا، فأرجو ألا يكون الخلاف منهجاً أو دستوراً في العمل بالنادى. لابد من الاتحاد والوحدة والرأى يكون موحدا مع شىء بسيط من الاختلاف».

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