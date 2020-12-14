شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا زيادة بضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها خريطة الأمطار خلال الـ 48 ساعة الماضية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

الحكم بالإعدام لمغتصب فتاة الإسماعيلية والسجن 10 سنوات لأعوانه.. صور

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثانية اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محى الدين إسماعيل ومحمد الصواف، ومحمود مجدى وامانة سر محمد عبدالستار ومحمد العجوز، بالإعدام شنقا على المتهم الرئيسى "عبد الكريم غريب عبد الكريم " وشهرته "إسلام"، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من "عبد الغفار.ي.ع " 17 عاما، و"كريم.ا.م" 16 عاما، "وأحمد.م.ل"، 16 عاما، أعوانه الذين ساعدوه فى ارتكاب الجريمة الشنعاء.

وزير التعليم: مش هنقفل مدارس ومفيش أبحاث تاني.. فى تغطية لـ"الخليج 365"

تصريحات هامة، ومفاجآت فجرها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، سلط عليها "تليفزيون الخليج 365" الضوء فى تغطيته الخاصة التي أعدها الزميل محمود حسن، وقدمتها رغدة بكر حيث وجه وزير التعليم رسائل للأهالي، وأصحاب المدارس، ومن يخالفون قرار الوزارة، وهؤلاء الطامحين في تعطيل العملية الدراسية، وإلغاء الامتحانات، خلال استضافته ببرنامج الحكاية ليلة أمس.

الكرة الأرضية تشهد خلال ساعات كسوفا كليا للشمس يودع 2020

نفت الحكومة ما تردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعى التموين لمنع التلاعب فى السلع أو احتكارها.

بالأسماء.. ننشر التشكيل الكامل لحكومة الكويت الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا صباح اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بعد ثمانية أيام من استقالة الحكومة السابقة، في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم السبت الماضي.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة

يستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة

تفاصيل موجة التقلبات الجوية وذورة الأمطار الغزيرة على القاهرة.. فيديو

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر، استعرض خلالها أحوال الطقس اليوم، خاصة بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية الحالية. وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن الطقس اليوم يواصل تقلباته، وعدم استقراره، وسط انخفاض واضح في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات على القاهرة والسواحل الشمالية.

نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا داخل العزل الصحى بمستشفى كفر الزيات.. صور

نجح فريق من أطباء وتمريض مستشفى العزل بكفر الزيات، بمحافظة الغربية فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 24عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت السيدة دخلت العزل الصحى بعد إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتبين أنها حامل فى الشهر الأخير، وخضعت للمتابعة المستمرة داخل المستشفى للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين.

وقام الفريق الطبى بتجهيز الحالة لإجراء الولادة، وتم إجراء العملية فجر اليوم، على يد فريق طبى بمعاونة فريق التمريض، تحت إشراف الدكتور عبد العال قوزع مدير عام المستشفى وتم نقل السيدة والمولود لغرفتها بعد التأكد من استقرار حالتهما الصحية وتقديم الرعاية الصحية لها والمولود.

تليجرام يثير ضجة واسعة بسبب اتهامات بانتهاك الخصوصية.. خبراء أمن المعلومات ينصحون بقراءة الشروط قبل تحميل أى تطبيق.. ويحذرون: حماية البيانات مسئولية صاحبها.. عادل عبدالمنعم يحدد 3 إجراءات لحماية خصوصية المستخدم

آثار تطبيق "تليجرام" ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، عقب اتهامات له من قبل عدد من المستخدمين على شبكات التواصل بانتهاك الخصوصية، بإتاحة التحديت الجديد إمكانية معرفة أرقام المتحدثين وتحديد مواقعهم، وعلق خبير أمن المعلومات عادل عبد المنعم بأن البيانات مسؤولية صاحبها وعلى المستخدمين قراءة شروط الخصوصية قبل تحميل أي تطبيق.

الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعى التموين لمنع التلاعب فى السلع أو احتكارها.

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال 48 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 إلى الخميس 17 ديسمبر 2020.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال ال 48 ساعة المقبلة ، كما يلى :

موسيمانى المدير الفنى للأهلى ضيف إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة".. الليلة

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" في حلقة اليوم الإثنين، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، بعد تحقيقه للثلاثية مع النادى.

يتطرق اللقاء إلى كواليس حصوله على بطولة الدورى ثم بطولة دورى أبطال أفريقيا وأخيرا كأس مصر، وأحلامه وطموحه مع النادى خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أول مدرب أفريقى يتولى تدريب النادى الأهلى على مدار تاريخه.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15/12/2020، وحتى يوم الخميس 22/4/2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق ( امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13233 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4271 نقطة.