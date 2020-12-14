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شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تتوقع وصول معدلات نمو إنفاق الأسر المصرية فى 2021 لـ1.6%.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح خلاله أن "فيتش" أصدرت تقريري: "الاستهلاك والتجزئة في مصر " و"تعافي الاستهلاك في مصر"، واللذان اشتملا على نقاط تخص معدلات استهلاك الأسر وإنفاقها، وتوقعات تعافيها خلال 2021 بعد انخفاض حدة تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وتتوقع "فيتش" وصول معدلات نمو إنفاق الأسر المصرية في 2021 إلى 1.6%، بعد أن سجلت 1.4% في 2020؛ مدفوعة بتحسُّن معدلات التوظيف.
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