شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الأرضية تشهد خلال ساعات كسوفا كليا للشمس يودع 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية، على موعد خلال ساعات معدودة مع آخر كسوف بعام 2020، حيث يشهد العالم كسوفا كليا للشمس.

ويمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئى فى (أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالي منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسى– المحيط الهندى– جنوب المحيط الباسفيكى– جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية).

ويُرى هذا الكسوف ككسوف كلي في (تيموكو، وفيلاريكا فى تشيلي) حيث يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان.

وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس، والكسوف سوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً.