شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 إلى الخميس 17 ديسمبر 2020. وينشر ”الخليج 365” لقرائه خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال ال 48 ساعة المقبلة ، كما يلى : - اليوم الإثنين 14 دسمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( مطروح - السلوم ) . . أمطار متوسطة على مناطق من ( الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) . أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية و الوجه البحري وخليج العقبة ( دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - طابا - نويبع ) نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية . - يوم الثلاثاء 15 دسمبر 2020: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد ) . أمطار متوسطة : على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس ) . نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشرقية ووسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

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