شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعى التموين لمنع التلاعب فى السلع أو احتكارها.

وفى سياق متصل، هناك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى، وغيرها من السلع التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريًا، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقًا لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.