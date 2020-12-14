شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تحقيقات مصرية كشفت عن تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لقناة العربية، أن جهات أمنية تفتح ملفات تنظيم الإخوان فى مصر منذ 2012، موضحة أن مصر أمدت دولا أوروبية بمعلومات عن جمعيات خيرية تابعة للإخوان، وأن هذه الجمعيات دعمت تنظيمات إرهابية فى سوريا.

وأضافت المصادر، أن الإخوان الهاربون إلى تركيا بدأوا بضخ استثمارات كبيرة فى ليبيا لافتة إلى أن تحقيقات مصرية ستؤدى إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان، بعد الكشف عن مخطط إخوانى لإقامة مشاريع فى الخليج، وكذلك تشكيل عناصر شديدة الخطورة فى الخليج.

وأوضحت المصادر لقناة العربية، أن القاهرة أبلغت دولا خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان، وأن عناصر إخوانية رحلت من الكويت كشفت عن تنسيق مع الإخوان فى تركيا، حيث كشفت التحقيقات المصرية اختراق الإخوان للجاليات العربية بأوروبا، ونقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرا.