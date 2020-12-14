ضبط شخصين ينقبان عن الآثار أسفل منزل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين ينقبان عن الآثار أسفل عقار ملك أحدهما.
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (شخصان) بالحفر خلسة بعقار ملك أحدهما بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهمان وضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها " 3 أمتار ×3 أمتار بعمق 10 أمتار " - الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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