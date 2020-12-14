لا تنخدعوا باستقرار الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح في الأيام الثلاثة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد بدءًا من اليوم الإثنين حتى الأربعاء المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ حيث تنخفض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بنحو 3 درجات.

وأضاف الخبراء أنه بالتزامن مع تراجع الحرارة يوجد نشاط للرياح على حدود القاهرة وبعض محافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة، كما يكون نشاط الرياح مثيرًا للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: يجب ألا ننخدع باستقرار حالة الطقس التي شهدتها أغلب المناطق على مدار الأسبوع الماضي وحتى أمس الأحد.

وأوضح الخبراء أن السواحل الشمالية تشهد اليوم سقوط أمطار تكون رعدية أحياناً، وتمد لتصل إلى القاهرة خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء؛ لكنها تكون أقل حدة عن السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وجنوب سيناء 23 درجة، وتتراوح على جنوب وشمال الصعيد بين 21 و23 درجة.