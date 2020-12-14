شكرا لقرائتكم خبر عن بعد12 عاماً.. مصطفى حسني يعتذر عن فيديو الحجاب: «خالفت سنة النبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الداعية مصطفى حسني اعتذارا للسيدات والفتيات عن فيديو قديم له منذ أكثر من 12 عاماً كان يتحدث فيه عن فريضة الحجاب ومواصفات الحجاب الشرعي.

وخلال بث مباشر له، عبر حسابه على فيس بوك، رد حسني على تعليق متابعة له تخبره بأنها مستاءة بسبب فيديو قديم له عن الحجاب، وفيه أخبرته بأنه كان من الممكن أن يتحدث عن الحجاب الصحيح ولكن بطريقة أفضل.

وقال حسني من جانبه: «كنت أتحدث خلاله عن فريضة الحجاب، وعرضت بعض أقول العلماء من القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم انتقلت لمواصفات الحجاب الشرعي»، وأضاف: «تحدثت عن أن الحجاب له شرطين أساسيين، ألا تكون الملابس ضيقة تصف الجسم، وألا يكون شفافا يظهر الجسم، وكانت نيتي أن أحسن في الشرح، فأحضرت ملابس من الموضة التي كانت موجودة وقتها، وكنت أشير بعصا إلى ما هو شرعي وما هو غير شرعي، وحقيقي لم أكن موفقًا في طريقة الشرح».

واستكمل: «أوجه اعتذاري لكل بنت، وشاب، ولكل من استاء من الفيديو»، وعمن دافعوا عن الفيديو القديم باعتبار ذلك هو الصحيح، قائلًا: «لا يا شباب، صحيح أن الحجاب فريضة، لكن انتقاء أكثر طريقة رحيمة فريضة، وأكثر طريقة بها ذوق ورقي فريضة، والابتعاد التام وأنت تدل الناس على الله بدون ما يدفع للسخرية فريضة، فكما أن الحجاب فريضة فالدعوة إلى الله أيضًا بالحكمة والكلام الذي ينزل بردًا وسلامًا على قلوب المتلقي فريضة».



وتابع: «جانبي التوفيق في طريقتي، أثناء الحديث عن فريضة الحجاب في الفيديو القديم، لذا أعتذر إلى الله إذا كنت أحزنت أي شخص، وأعتذر لكل فتاة ولكل من شاهد الفيديو واستاء منه لأن معهم حق».

واختتم اعتذاره، قائلًا: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويرزق كل من يحاول أن يدل الناس على الله قمة الرحمة والرقي والذوق حتى ينزل الكلام مثل كلام رسول، الله صلى الله عليه وسلم، بردًا وسلامًا من يسمعه، ومن الممكن أن تقل كلامًا يتفق معك البعض فيه ويستجيب، ومن الممكن ألا يتفق معك فلا تؤلمه أو يُستفز، لأن هذه ليست سنة النبي»، وقال: «أنا خالفت سنة النبي في طريقة الدلالة على الله»، موجهًا الشكر لأصحاب السؤال على الفيديو القديم وكل من نصحه ليرده إلى الله والحق.