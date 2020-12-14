شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لإنشاء أول متحف رياضي متخصص في مصر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، إنه يتم حاليًا دراسة مقترح لإنشاء أول متحف رياضي متخصص في مصر بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن المقران المقترحان هما البرج الشرقي الأثري المجاور للاستاد، وبوابة الماراثون.

وأوضح «عبدالرازق»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»،أنه وفقًا لأن البرج الشرقي الأثري أحد المقرات المقترحة للتنفيذ تم عقد اجتماع ثنائي مع محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، أمس الأحد، لبحث إمكانية تطوير المنطقة المحيطة بالبرج الشرقي الأثري، وتحديد مدى إمكانية مساهمة وزارة السياحة والآثار في تحمل تكاليف التطوير والترميم مناصفة مع المحافظة على أن يتم حصولها على نصف الإيراد بعد إنشاء المتحف.

وأضاف أنه سيتم عقب انتهاء أعمال الترميم والتطوير ورفع الكفاءة للبرج ومحيطه، استغلال الموقع سياحيًا من خلال بدء الخطوات التنفيذية للمتحف الجديد، والذي يضم مقتنيات أشهر الرياضيين في الإسكندرية في مختلف اللعبات الرياضية، مثل كرة القدم واليد والسلة والمصارعة وغيرها، مشيرًا إلى أن الفكرة قيد الدراسة حتى الآن وسيتم رفع تقرير شامل بالموضوع إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لتحديد مساهمة الآثار مع المحافظة في التكلفة وكذا الإيرادات أم تتحمل المحافظة كامل التكلفة على أن يكون الإيراد بالكامل ملكها.

ولفت إلى المقتنيات المقترح عرضها بالمتحف، تخص رموز الرياضة في الاسكندرية بينهم الديبة وأحمد الكأس في كرة القدم ومدحت وردة في كرة السلة وعمرو الجيوشي في الهاندبول، وعز الدين يعقوب والجارم وبوبو وعصام ابو العينين ونظارة ومايوه أبوهيف في السباحة وتيشرت عمرو الجيوشي كذا حمادة النقيب في كرة اليد، وكرم جابر في المصارعة، ومحمد رشوان في الجودو، مشيرًا إلى أن مصر تفتقر إلى المتاحف الرياضية المتخصصة.

ولفت إلى أنه حسب الفكرة تم الاستقرار على مقرين لإنشاء المتحف، تشملان البرج الشرقي الأثري وبوابة الماراثون حيث سيتم عمل دراسة جدوى للمقرين من حيث التكلفة وجودة الموقع وامكانية ملائمتها لجذب السائحين والزوار المصريين.

وقال إنه تم التواصل مع أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الوزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الانتهاء من تجهيز التصور العام للمتحف والدراسة والمعاينة تمهيدًا لاتخاذ الخطوة المقبلة فور موافقة وزير الآثار والمحافظ.

وكشف «عبدالرزاق»، عن أن فكرة إنشاء متحف رياضي متخصص، عرضها على المحافظ عقب توليه منصبه مديرًا للاستاد في 12 ديسمبر 2019، باعتباره متخصص في الاستثمار والتسويق الرياضى، كما شملت الفكرة وضع الاستاد باعتباره أول استاد رياضي في أفريقيا أنشأ في عام 1929 على الخريطة السياحية للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالإسكندرية، كمزار سياحي للقادمين إلى المدينة من المصريين والأجانب.

بدوره، قال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه التقى مدير استاد الإسكندرية لبحث إمكانية رفع كفاءة محيط البرج الشرقي الأثري على أن يتم تحت إشراف الآثار، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري اللائق للمواقع الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية، استاد اسكندريه الرياضي الدولي والمسجل في مجلد التراث على حد السواء.

وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن البرج الشرقي مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار رقم 10357 لسنة 1951، وصادر له قرار بالحرم رقم 419 لسنة 1995، ويرجع إلى العصر الإسلامي ويعد أحد الأبراج المدعمة لسور الإسكندرية القديم وحدثت به ترميمات وتجديدات في فترات تاريخية متنوعة وتعود أجزاء منه للعصر المملوكي وأجزاء أخرى إلى عصر محمد على.

وشدد «متولي» على استغلال البرج سياحيًا من خلال إعادة توظيف البرج بإنشاء متحف رياضي بوضع نماذج لمقتنيات أثرية تمثل الرياضة في مصر منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث.

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)

إنشاء أول متحف رياضي متخصص فى مصر بالاسكندرية .. و"البرج الشرقى" و"بوابة الماراثون" المقر المقترح (صور)