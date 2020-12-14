شكرا لقرائتكم خبر عن «آخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الموسم المسرحى الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا وبمناسبة إقامة لقاء شباب المخرجين الرابع خلال شهر ديسمبر الذي تنظمه الهيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية

تم إختيار العرض المسرحى «آخر ساعة» لنادى مسرح قصر ثقافة المنيا للمشاركة في اللقاء، العرض من تأليف أحمد سمير، إخراج مهند المهدى، مخرج منفذ أحمد بهاء، إعداد صوت محمد أحمد، ديكور أحمد علاء، ملابس دينا محمد، قدم العرض على مسرح مركز الجزويت التربوى لخدمات الشباب بالمنيا بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا، لويس المنياوى .

تمثيل نخبة من الشباب المبدعين وهم محمود جمال طه، مصطفى محمود السيد، خالد محمد ربيع، مينا ميمى كامل، محمد عماد حسن، رامز وجيه وهبه، أحمد بهاء الدين يوسف، محمود طلعت حسين، ناردين أميل عزت، مارينا بطرس حكيم، نور الهدى طاهر محمد، مادونا ديمون جورج، مريم مجدى صادق، إيمى رفعت عايد وهبه، ليزا جميل بشرى إسكندر .

تدور أحداثه داخل مصحة لعلاج الأمراض النفسية في الساعة الأخيرة من ليلة رأس السنة، وتحتوى المصحة على مرضى بالإكتئاب ولكل منهم قصة وتفاصيل مختلفة عن بعضهم، ثم يظهر بابا نويل ليحقق أحلامهم ويصطدم بالأحداث ويكتشفوا إن رشيد مدير المصحة شخص وصولى ويستغل المرضى.