شكرا لقرائتكم خبر عن منشأة ناصر تستقبل المجلس القومي للأمومة والطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال فرع ثقافة القاهرة ندوة بقصر ثقافة منشأة ناصر بحضور مدير عام الفرع والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، مدير عام التنمية، الدكتور ناصر مسلم والذي تحدث عن الطبيعة الخاصة بالأطفال والتى تحتاج إلى مزيد من الرعاية، كما أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به الأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى في تنشئة الطفل وتربيته، كما تطرق إلى أهم المشاكل التي تواجه أهالى المنطقة، وجاءت مشكلة الاتجار بالبشر وتعاطى المخدرات على قائمة المشاكل، وتم طرح العديد من الحلول منها تنفيذ العديد من الأنشطة داخل الحى من خلال المركز التابع للمجلس والذي سيتضمن غرفة المشورة الأسرية وفصول محو الأمية لأحداث تنمية شاملة.

أكد الأمين العام للمجلس على ضرورة تقديم الدعم والمساندة ورفع الوعى بقضايا الطفولة والأمومة والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال مثل زواج الأطفال، والعنف ضد الفتيات، كما شجعت الأمهات على تعلم حرف يدوية، واقتراح بعض المشروعات الإنتاجية لرفع المستوى الاقتصادى لهن.