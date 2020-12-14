شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حملات رفع الإشغالات المخالفه المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتيريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد حملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة وضبط الكافتريات المخالفة، أسفرت جهود الحملة عن مصادرة ٣٤ شيشة من ٣ مقاهي مخالفة بنطاق أحياء أبوصيام، والمغازي، ووسط المدينة، كما تم ضبط ٢٧حالة إشغال وتحرير ١٠ محاضر إشغال ورفع ٣٥ حالة إشغال أخرى، وذلك لعودة الانضباط والتأكد من التزام الجميع بالقانون، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحابهة انتشار فيروس كورونا.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات من شارع جمال عبدالناصر، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بلبيس، خلال الفترة من ٣ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بشن عدد من الحملات لرفع الإشغالات، أسفرت عن تحرير ٨٤ محضر إشغال طريق، و١٤ محضرا لتقديم الشيشة للمواطنين، و٦٨٩ حالة رفع إشغال، و٢٨٣ حالة ضبط إشغال و٩٦ حالة إزالة إشغال، و١٤ محضر بيئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط للشارع.

فيما شنت الأحهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، ورئاسة حي أول وثان الزقازيق، حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنطاق رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، أسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٥ كرسي، و٤ ستاند، و٥ ترابيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة، وكوبرى أبوعميرة وشارع المكتبات وشارع نعيم، وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.