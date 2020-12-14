شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 25 متدربًا في ختام فعاليات دورة الكتابة الأدبية للأطفال بـ«ثقافي طنطا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة التدريبية للكتابة الأدبية للأطفال بالمركز الثقافي بطنطا، وذلك في ضوء اهتمام الهيئة برعاية وتنمية النابغين والموهوبين في المجال الأدبي، حيث قام المركز بتدريب ما يقرب من 25 متدرب تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات إلى 12 سنة من خلال ورشة الكتابة الأدبية، تدريب الشاعر الشاب محمد سامي، وذلك على مرحلتين خلال شهري فبراير، ونوفمبر 2020 وتم تكريم المتدربين بحضور كبار الكتاب والأدباء بالغربية الناقد والكاتب المسرحي د. طارق عمار، الإعلامي والشاعر محمود شرف، والشاعر والناقد محمد عزيز، عضو اتحاد كتاب مصر، الفنان المسرحي حاتم الجيار، الشاعر هاني أبوسنة، الشاعرة زهرة علام، الشاعرة سماح مصطفى.

ووجه الكاتب المسرحي طارق عمار الشكر لإدارة المركز على رعاية المواهب، مؤكدًا على أهمية القراءة لدى الأطفال ودراسة اللغات بشكل عام موجها النصيحة للمتدربين بضرورة قراءة كتاب واحد كل شهر وعدم الخجل من عرض الأفكار التي تدور في ذهنهم عبر الكتابة، ومن جانبه قام الإعلامى والشاعر محمود شرف بسرد تجربته منذ الصغر مع الكتابة والشعر مؤكدًا على دور الأسرة في الإهتمام بالمكتبة فهى ليست قطعة ديكورية داخل المنزل والحرص على إنتقاء الكتب والقصص المناسبة لأعمارهم.

أكد الشاعر هانى أبوسنة على أن التعبير عن الرأى من أهم السمات الشخصية لدى الطفل وقام بعمل مسابقة ثقافية للمتدربين، كما أبدى الفنان حاتم الجيار إعجابه الشديد ببراعة الأطفال في هذا السن لمناقشة أعمالهم الأدبية من حيث الفكرة والأدوات مما يساعد بدوره على فتح باب الخيال لدى الطفل وخلق جيل واعى ومثقف، وعلى جانب آخر وجه الشاعر محمد عزيز الشكر لأولياء أمور الأطفال المتدربين على اهتمامهم برعاية المواهب والتوجه إلى مراكز وقصور الثقافة لتنمية هذة المواهب.

جدير بالذكر أنه من خلال إقبال الأطفال على ورش الكتابة الأدبية التي تم تنظيمها، يتم تنظيم نادى الكتابة للأطفال مجانًا بالمركز يوم الجمعة من كل أسبوع مع استمرار تقديم ورش لتنمية مواهبهم الإبداعية.