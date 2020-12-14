شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة.. عرض مسرحي بين ثقافة الجيزة وأكاديمية الفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام قصر ثقافة الجيزة عدد من البروفات المسرحية، في إطار التعاون مع أكاديمية الفنون، منها عرض «الغرفة»، و«برينتانيا» للمخرج مينا لويز.

بينما نظم قصر ثقافة 6 أكتوبر، ورشة حكي بعنوان «من محافظة البحر الأحمر»، فيما قدمت مكتبة القطورى الثقافية ورشة للفنون التشكيلية.

كما نفذت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة حكى بعنوان «أهمية الإنتماء للوطن»، تضمنت معنى كلمة وطن ومفهوم الإنتماء، وأهمية غرس حب الوطن في نفوس الأجيال والاعتزاز به والتفاعل مع قضاياه.

وعقدت مكتبة أطفيح ورشة حكي من كتاب «الثعلب والأسد» تأليف سولا دارو، فيما نفذ قصر ثقافة العياط مسابقة ثقافية علمية وتاريخية.

بينما نظم بيت ثقافة الصف أمسية أدبية ناقش خلالها بعض الأدباء أعمالهم الجديدة، أدار اللقاء الشاعر صبري سلامة رئيس نادي أدب الصف، ورئيس نادي أدب الجيزه المركزي.

نفذ مركز طفل المنيرة الغربية ورشة نادي علوم، بينما أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشتين للفنون التشكيلية، الأولى تعليم الرسم على الزجاجات المستهلكة والأخرى لتعليم الكروشيه وذلك بنادي المهندسين، كما قدم بيت ثقافة المنوات ورشة فنون تشكيلية عن نهر النيل، فيما أقامت مكتبة منشأة البكاري ورشة طباعة بالاستنسل، بينما نفذ مركز احمد عرابي ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال القواعد السليمة للرسم.