شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نستقبل عاما جديدا.. ندوة بثقافة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها عرض فني تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، كما عُقد بمكتبة طحانوب محاضرة بعنوان «كيف نستقبل عاما جديدا» فالعام الجديد يُمثّل فعلًا فرصة لفتح صفحة جديدة في أي زاوية من زوايا حياة أي إنسان قد تبعث فيه أملًا جديدا، ولابد للإنسان أن يستقبل دائماً العام الجديد بالأمل في الغد، وأن الغد سيكون أفضل من اليوم، وكذلك عدم اليأس.

وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال قدم بيت ثقافة قها، قراءة لنص شعري للأطفال بعنوان «أحلى الأزهار» بصوت علا على بينما نظم قصر ثقافة بنها، ومكتبة كفر طحلة، وقصر ثقافة الطفل، ورشة رسم حر للأطفال، فيما أعدت مكتبة المنزلة الفرعية مسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع.