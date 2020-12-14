شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة، برئاسة اللواء سامى علام، عددا من السناتر الخاصة بتقديم الدروس الخصوصية للطلاب، وذلك خلال حملة قام بها رئيس الحى، يرافقه المهندس إيهاب مهدى، نائب رئيس الحى، وإدارة المتابعة والإشغالات وأمن الإدارة التعليمية، حيث تم غلق وتشميع 6 من مراكز الدروس الخصوصية وتحرير محاضر لأصحابها تمهيدا للعرض على النيابة.

وقال رئيس الحى إن الحملات مستمرة في كافة أنحاء المدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحظر التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وسرعة غلقها لخطورتها على حياة أبنائنا الطلاب.

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصيه فى شبرا