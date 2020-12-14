شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» و«المشاط» يشهدان توقيع بروتوكول مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، توقيع برتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة «ليبان كونسلت»، وذلك بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس بنك إعادة الاعمار والتنمية بمصر، وأنطوان ميوشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليبان كونسلت، وعدد من قيادات الوزارة، وهو التعاقد الذي يعلن اطلاق قرض المشروع وبدء التنفيذ.

وقع على البروتوكول عن الوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، مع أنطوان ميوشي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ذات عائد متعدد الأغراض تخدم المواطن وأهداف التنمية والنهوض بالريف المصري، وفي ضوء الحرص لانطلاق تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى بتمويل 481 مليون يورو وتشارك في تنفيذه وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان، وتختص وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بتمويل 79 مليون يورو.

وأشاد شعراوي بالجهد والتعاون المشترك مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من التعاون لإنجاح المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب من التميز والإنجاز خاصة في ظل القيادة السياسية الرشيدة وما قامت به من إصلاحات اقتصادية هامة وتبنيها عملية بناء شاملة للبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقدم كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لإنجاح مهمة استشاري المشروع وتقديم كل الدعم الفني والتقني له في الوزارة أو في محافظات المشروع الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وحتي يحقق المشروع أهدافه.

وأعرب عن كل التقدير والشكر لفريق عمل الوزارة واللجنة الفنية التي أدارت وقادت هذا المسار عبر الأشهر الماضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمسئولين بوزارتي التعاون الدولي والخارجية، الأمر الذي ساعد على التوصل إلى هذه النتيجة الهامة والتي تمهد الطريق أمام واحد من أهم المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادي والبيئي والزراعي والاجتماعي ويضيف لرصيد مصر المائي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجاً لحرص الدولة المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الحكومة بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري، مشيراً إلى أن المشروع سيفتح مجالاً للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى على خريطة البلاد بالإضافة إلى أنه سيكون نموذجاً يحتذي به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخري للأغراض المختلفة.

وأوضح، أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات في القرى الواقعة بنطاق المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة اضافة إلى تطوير واعادة تأهيل المكبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق ادارة النفايات الصلبة الجديدة .

وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف إلى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسى بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية على مستوى القطاعين العام والخاص، موضحة أن التمويل الموقع بقيمة 79 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيسهم في تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطهير مصرف كتشنر بما يدعم تنفيذ المشروع الذي سيعود بالفائدة على نحو 11 مليون نسمة في 182 قربة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ .

وأوضحت، أن التمويل يأتي ضمن إطار سرد المشاركات الدولية، والذي تسعى من خلاله وزارة التعاون الدولي لبلورة القصص التنموية وتعظيم أثرها وترويجها في المحافل الدولية والمحلية، في إطار ثلاثة عوامل أساسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .

وأكدت الوزيرة، على سعي وزارة التعاون الدولي، للتنسيق الدائم بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار دعم أولويات خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة اتفقت على توفير التمويل لتطهير مصرف كتشنر بواقع 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان، و148 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح وزارتي التنمية المحلية والري، فضلا عن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو.

من جانبه صرح الدكتور خالد حمزة نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية بأن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة في مصر ويعتقد ان مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما ان هذا المشروع يأتي في إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي.

ووجه حمزة التحية لوزارة التنمية المحلية واهتمام الوزير محمود شعراوي بكل التفاصيل ونوه بأن التوقيع يعكس كفاءة العاملين على المشروع بالوزارة والذين خاضوا مراحل تفاوض دقيقة قادت للوصول بالمشروع «مكون المخلفات الصلبة» إلى تلك المرحلة الهامة لينطلق واحد من أهم مشروعات مصر التنموية، مشيداً بالتعاون القائم بين البنك والحكومة المصرية، معتبراً التعاون مع وزارة التنمية المحلية نموذجاً يحتذي به في هذا التعاون.

وزيرا التنمية المحلية و التعاون الدولي يشهدان توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر

وزيرا التنمية المحلية و التعاون الدولي يشهدان توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر

وزيرا التنمية المحلية و التعاون الدولي يشهدان توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر