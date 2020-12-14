شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم بمحافظات الجمهورية.. رياح مثيرة للرمال وأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والتى من المنتظر أن تستمر حتى الأربعاء 16 ديسمبر 2020.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم بمختلف محافظات الجمهورية فى ضوء حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية:

- اليوم الاثنين 14 ديسمبر:

انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود الى معدلاتها الطبيعية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحري وخليج العقبة .

نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

- القاهرة الكبرى

انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود الى معدلاتها الطبيعية نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .