شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: فيروس كورونا تسبب فى فقر أكثر من مليون شخص بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إسبانيا من الدول الأوروبية التى تأثر اقتصادها بشكل واضح من تدعيات أزمة كورونا، وزاد فقر العمال بنسبة 16%، وحوالى 12 مليون إسبانى كانوا يعيشون فى وضع غير مستقر قبل الأزمة الصحية إلا أن كورونا أدى إلى زج أكثر من مليون شخص فى دائرة الفقر، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.

وأظهرت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال إن إسبانيا شهدت سابع أعلى زيادة فى فقر العاملين فى الاتحاد الأوروبى فى الفترة بين 2020 و2019 بنسبة 16%، وهكذا عانت المجر والمملكة المتحدة واستونيا وإيطاليا ولوكسمبورج والمانيا من أكبر الزيادات ايضا ، مع زيادة فى معدل العمال المعرضين للفقر بين 58% و16%.

بالتالي ، فإن متوسط ​​الزيادة في الفقراء العاملين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي كان 12٪ ، مما يعني أن واحدًا من كل عشرة عمال أوروبيين - 9.4٪ - كان تحت عتبة خطر الفقر البالغة يوروستات في نهاية عام 2019 ، قبل الجائحة: 60٪ من متوسط ​​الدخل القومى.

أما بعد أزمة كورونا، أشارت شبكة "يورو نيوز" فى نسختها الإسبانية إلى أنطونيو وكريستينا مويسي اللذين لديهما ثلاثة أطفال، كانا يملكان مطعم مقبلات "تاباس" لكن القيود المصاحبة لإجراءات الإغلاق الحكومية، اضطرتهما لبيع محلهما، وكنتيجة لذلك، طلب منهما مالك الشقة بسرعة المغادرة، بسبب عدم قدرتهما على دفع الفواتير.

قامت بلدية برشلونة بنقل العائلة إلى فندق سكني للإقامة بشكل مؤقّت، حيث يعتبرأنطونيو وكريستينا مويسي تضامنَ بعض المؤسسات مع أسرتهما عاملا قويا للاستمرار في العيش.

وقالت كريستينا: "أتصور أن العديد من العائلات لم تضطر أبدًا إلى طلب الطعام أو أن تلجأ إلى المنظمات غير الحكومية أوالمؤسسات الخيرية".

وأضافت قائلة: " لكن اليوم، يجد الناس أنفسهم مجبرين للقيام بذلك، الأمر صعب للغاية ولكن عليك أن تجد ما تسد به رمقك كل يوم". وتعتبركريستينا الجمعيات الخيرية عنصرا مهما لحياة أسرتها " بفضل وجودها ، حصلنا على المساعدة، ولولا ذلك، كنا سنضطر للبحث في القمامة أو السرقة".

ويقول رافائيل مارتينيز بونويل ، رئيس جمعية Vei a Vei الخيرية : "قبل الوباء ، كنا نقدم ​​2.5 طن من الطعام شهريًا ، وكنا نساعد 130 إلى 140 شخصًا أما اليوم وبعد ثمانية أشهر، وصلنا بالفعل إلى تقديم أكثر من 100 طن من الطعام"

لمواجهة ظاهرة الفقر ، قام الاتحاد الأوروبي بضخ 13.5 مليون يورو في صناديق سياسة التماسك الأوروبية. وكنتيجة لذلك، قام الصندوق الاجتماعي الأوروبي بتخصيص 1.4 مليون دولارلمساعدة المحتاجين وتحسين الخدمات الاجتماعية.

ووافقت الحكومة الإسبانية في مايو على إنشاء حد أدنى من الدخل المعيشي. وكان من المتوقع أن يستفيد 2.3 مليون شخص من هذه الخطة، ولكن حتى الآن تمت الموافقة على 1٪ فقط من بين مئات الآلاف من الطلبات.