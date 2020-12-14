شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب تلقى الطعون على المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، اليوم الأثنين 14 ديسمبر، لبدء تلقى الطعون على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات، وذلك بعد أن تم إعلان الكشوف المبدئية بأسماء الطلاب المرشحين أمس الأحد.

وشهدت الجامعات الخميس الماضى، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال سحب الطلاب لاستمارات الترشح، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتدات الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.

ومن المقرر أن فحص الطعون غدا الثلاثاء، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.