إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين. وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على"فيس بوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارى المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالى"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

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