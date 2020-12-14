شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد عدم ارتباط امتحان أولى ثانوى التدريبى بالمنزل أو المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان أولى ثانوى التدريبى الذى ينطلق غدا الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى غير مرتبط بالمنزل أو المدرسة فالطالب يستطيع الدخول على منصة الامتحان والإجابة عن الأسئلة فى اى مكان وفترة الامتحان متاحة من 9 صباحا حتى التاسعة مساء.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.



وأضاف الوزير على صفحته الشخصية بفيس بوك: أن حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل.



وأكد وزير التربية والتعليم: الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.