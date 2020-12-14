شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صاحب الحق فى الطعن على الانتخابات الطلابية.. وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة 17من اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 على من له حق الطعن فى الانتخابات حيث حددت أن لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك.

وتتولى الجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة إلى اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيا.

وبحسب الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، تبدأ الجامعات اليوم الأثنين 14 ديسمبر، تلقى الطعون على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات، وذلك بعد أن تم إعلان الكشوف المبدئية بأسماء الطلاب المرشحين أمس الأحد.

وشهدت الجامعات الخميس الماضى، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال سحب الطلاب لاستمارات الترشح، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتدات الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.

ومن المقرر أن فحص الطعون غدا الثلاثاء، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.