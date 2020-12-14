شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 2151 شاباً.. واستخراج 3346 شهادة مستوى مهارة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2151 شاباً، بينهم 20 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 5298 راغب عمل منهم 58 من ذوي القدرات، وتوفير 666 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 3346 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة، وإعادة التفتيش 160 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضر ، ومنح مهلة قانونية لـ 160 منشأة أخري، بالإضافة إلى عمل ندوة توعية ، أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 368 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 284 محضراً عمالياً ، وبحث 87 شكوي ، وعمل ندوتان توعية حضرها 72 شخصاً.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه ، و 26 منحة مولود بإجمالي 52 ألف جنيه ، و 6 منح وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 84 ألف جنيه ، لـ 36 حالة ، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 7 عمال بمبلغ 1190 جنيهاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 74 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 19 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.