شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت لجنة مشتركة من مديريتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث تموين شمال سيناء، صباح الاثنين، كمية من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالعريش.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع التموين ومباحث التموين قام بالمرور على المحال التجارية والأسواق في مدينة العريش.

أضاف «شوكة» أن الفريق ضبط كمية من الأغذية والمشروبات الغير صالحة للاستخدام الآدمي والفاسدة ومنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه بالعرض على النيابة العامة بما أسفر عنه الضبط، أصدرت قرارًا بإعدامها.