شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عدد حالات كورونا لا يستدعي إغلاق أي مدرسة.. والقرار ليس فرديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار إغلاق أي مدرسة بسبب جائحة كورونا ليس قرارًا فرديًا، مشددًا على أن المدرسة ليس لها الحق في اتخاذ هذا القرار إلا بعد الرجوع إلى مديريتي التعليم والصحة.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي» مساء اليوم الأحد، أن عدد الحالات المصابة بكورونا في المدارس لا تستدعي إغلاق أي مدرسة، منوهًا بأنه سيتم غدًا إرسال خطاب شديد اللهجة إلى المدارس التي اتخذت مثل هذا القرار الفردي.

وشدد طارق شوقي، على أن قرار إغلاق المدارس هو قرار سيادي لو استدعي الأمر ذلك، مؤكدًا أن الوضع الحالي في المدارس لا يستدعي ذلك كما أن الوزارة لم تصرح لأي بمدرسة بالإغلاق أو عمل مسحة كورونا أسبوعيًا للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المناهج سيتم استكمالها وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة ولن تكون هناك أبحاث مثل العام الماضي وجميع الطلاب سيؤدون امتحانات منتصف العام في المدارس مهما كانت الظروف، موضحًا أن وضعت البدائل لمن لا يرغب الذهاب إلى المدرسة وهو التحويل إلى نظام المنازل كنظام متاح لمن يريد وغير ذلك فإن العام الدراسي مستمر والامتحانات في موعدها بالمدارس.