شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام التشكيل المنتخب لمجلس النواب الجديد بإعلان النتيجة اليوم عدا مقعد وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم نتيجة انتخابات مجلس النواب، اليوم الاثنين بإعلانها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لها، 100 مقعد جديد من التشكيل المنتخب لمجلس النواب وهو "يعد ثان برلمان بعد 30 يونيو"، وذلك بعد ما حسمت المحطات السابقة لهذه الجولة 467 مقعدا، ليتبقى إعلان الهيئة موعد إجراءات الانتخابات لدائرة دير مواس والمؤجلة بقرار منها ولم تحسم بعد والمخصص لها مقعد واحد بالبرلمان.

ويلحق هذا الإعلان لنتيجة الإعادة، بدء الأمانة العامة فى استخراج كارنيهات العضوية للأعضاء الجدد بعد ما بدأت فى التواصل مع من تم إعلان فوزهم لتسجيل البيانات وملىء الاستمارات، والتى ستكون بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى خلال استقبالهم، ووفقا لقانون مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس حيث يترقب صدور القرار عقب إعلان النتيجة.

وبذلك ينتظر مقعدان آخران الحسم بمجرد بدء البرلمان الجديد انعقاده، وذلك بعد وفاة المرشح الفائز جمال حجاج عن دائرة بنها وكفر شكر على نظام الفردى والذى من المتوقع أن تجرى على دائرته انتخابات تكميلية بعد إعلان رئيس البرلمان الجديد خلو المقعد، وأيضا مقعد آخر للنائب فوزى فتى والذى وافته المنيه وهو المرشح الفائز على نظام القائمة بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الدقهلية، والمتوقع أن يتم تصعيد الاحتياطى عنه وهى نجلته آية فوزى فتى .