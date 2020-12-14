شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات عن محور الوفاء والأمل الجارى تنفيذه شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ أجهزة الدولة محور الوفاء والأمل شرق القاهرة، والذى سيحل مشاكل المرور بمدينة نصر ويعمل على ربط الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، ويعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن المحور الجديد والطرق التى يربطها معا للتسهيل على المواطنين.. ويعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن المحور الجديد والطرق التى يربطها معا للتسهيل على المواطنين.. 1- يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر . 2- سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس. 3- يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة. 4- يمر أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس. 5- يهدف لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين. 6- سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير . 7- مرور المحور بالكيلو 4.5 يسفر عن ازالة 516 عقار مقامه أسفل خطوط الضغط العالي. 8- الدولة عوضت 1411 أسرة بوحدات جديدة مجهزة بالكامل. 9- العقارات التى تم إزالتها كانت تقع أسفل الضغط العالى ما يمثل خطر على السكان. 10- تشرف محافظة القاهرة على نقل السكان وإزالة العقارات المتعارضة مع المسار.