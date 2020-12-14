حدث ليلاً| بيان كورونا والتحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع وغلق المدارس في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 165 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104875 حالة حتى اليوم.

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وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إغلاق المدارس: "هنقفلها لو اضطرينا نقعد كلنا في البيت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوضع في المدارس مستقر، مضيفًا أنه تم إصدار كتاب دوري حديث لتذكير المدارس بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

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أشرف زكي: "تم التحقيق اليوم مع الفنان المتهم بالتطبيع"

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان المتهم بالتطبيع، كان لديه اليوم الأحد، تحقيق بالنقابة، وكان متواجدًا في هذا التحقيق.

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ارتفاع محدود في منحنى إصابات كورونا عربياً.. و53% من الإجمالي في 4 دول

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد ارتفاعاً محدوداً في الدول العربية، يوم أمس الأحد، بعد إصابة 14 ألفاً و348 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى 3 ملايين و22 ألفاً و775 إصابة مؤكدة، في حين شهد منحنى الوفيات انخفاضاً طفيفاً، بعدما حصد الوباء أرواح 269 شخصاً جديداً، ليبلغ إجمالي الضحايا 52 ألفاً و76 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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مصرع أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ في قنا

لقي أمين شرطة مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري عن طريق الخطأ، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة بقنا.

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عودة عيادة "طبيب الغلابة" للعمل من جديد.. طبيب يكشف أسعار "الفيزيتا"

أعلن الدكتور حسني سعد، إفتتاح عيادة طبيب الغلابة الدكتور الراحل محمد مشالي من جديد، بعد تحديثها وتجديدها، لاستكمال رسالتها.

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وزير التعليم: امتحان تدريبي للصف الثالث الثانوي في هذا التوقيت

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحان تدريبي للصف الثالث الثانوي.

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القومي للتنسيق الحضاري: الانتهاء من تطوير 150 شارعًا ضمن مبادرة "حكاية شارع"

قال محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مبادرة "حكاية شارع" جزء من مشروع "ذاكرة المدينة" والذي بدأ بـ"عاش هنا"، والذي يهدف إطلاق أسماء المؤثرين في الحياة الاجتماعية على الشوارع.

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فاروق حسني: تقدمت باستقالتي لمبارك 3 مرات.. وكان شايف إني بتاع شغل

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر تمتلك طابعًا مميزًا وفريدًا، ولديها حالة من الزخم التاريخي، مضيفًا: "هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر، نعيش حاليًا المستقبل ونطل عليه وهذا يستلزم منا امتلاك رؤية ثاقبة ومقابلة التحدي بالعمل والإنتاج".

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مصر للطيران: نطبق كل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالمطارات المصرية

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة للطيران، أن الشركة تطبق كل الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية، وعلى كل طائرات مصر للطيران.

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محافظ الإسكندرية: إيواء 8 أسر في مدرسة بعد إخلاء عقارين متصدعين

كشف اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، تفاصيل جديد عن تصدع عقارين بمنطقة محرم بك.

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الخارجية تصدر بيانًا بشأن مستجدات واقعة المصريين المختطفين في نيجيريا

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأن السفارة المصرية بأبوجا تواصلت مع يحيي لاوال المستشار السياسي للرئيس النيجيري في إطار استمرار جهود أجهزة الدولة ومتابعة وزارة الخارجية للتطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن "ميلان" التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنان مصريان.

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الكويت ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

رحبت وزارة الخارجية الكويتية الأحد، بقرار الولايات المتحدة، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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صحيفة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تتجسس على مواطنيها لسنوات بموافقة نتنياهو

تجسست الشرطة الإسرائيلية على مواطنيها لسنوات عدة، من خلال طلب مزودي خدمة الإنترنت داخل إسرائيل، السماح لهم بتتبع المستخدمين أو المواقع الإلكترونية، وذلك وفقا لمستندات رسمية حصلت عليها صحيفة "هآرتس".

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ترامب يكرر تهديده باستخدام "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد تهديده باستخدام حق النقض "فيتو" ضد مشروع قانون للإنفاق الدفاعي، مما يمهد الطريق لمعركة كبيرة مع المشرعين الأمريكيين في وقت يتسابقون فيه للتوصل إلى حل وسط بشأن مزيد من حزم التحفيز لمواجهة تداعيات كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

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