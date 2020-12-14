شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تقديم طلاب الوافدين حتى نهاية ديسمبر و12 ألف نفذوا الالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، أن عدد الطلاب الذين نفذوا طلبات الالتحاق والدراسة بالجامعات المصرية من الوافدين للعام الجامعى الجارى بلغ حوالى 12000 طالب من مختلف دول العالم وعلى مستوى الجامعات.

وقالت الدكتورة رشا كمال فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مد باب التسجيل للطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية حتى 31 ديسمبر الجارى نظرا لتأخر شهادات طلاب العراق والكويت، لافتة إلى أن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين تعمل على الترويج للجامعات المصرية الإقليمية خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم للطلاب الوافدين.

واتخذت وزارة التعليم العالى عددا من الإجراءات لتسهيل التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى الجديد 2020/2021، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

وحددت إدارة الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي: -

1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.

2- صورة جواز السفر (ساري).

3-صورة شهادة الميلاد.

4-عدد 7صور شخصية 4*6 سم.

5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي. (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل ).