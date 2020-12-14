شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تواصل تلقى طلبات الانضمام لمشروع بدايتى الداعم لمشروعات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2020/2021، وتقديم المنح لها، ومن المقرر أن يتم غلق باب التقدم للبرنامج يوم 31 ديسمبر المقبل.

وتعد أكاديمية البحث العلمى، أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر، وذلك من منطلق ايمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية.

وتقدم الأكاديمية، الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وتركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية واللوجستية والزراعة الذكية والمدن الذكية والخضراء والحساسات الإلكترونية والسيارات الكهربائية.