اليوم.. "مستثمري رأس سدر" تعقد جمعيتها العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

دعا علي الشرباني رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر، مستثمري مدينة رأس سدر من أصحاب ورؤساء الشركات والقرى السياحية بالمدينة، لاجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الاثنين بأحد فنادق التجمع الخامس، لمناقشة بعض الملفات المهمة التي تخص القطاع السياحي في رأس سدر.

وأضاف الشرباني في بيان اليوم، أن الاجتماع يناقش التحديات التي تواجه المستثمرين في راس سدر وكيفية وضع المدينة على الخريطة السياحية في مصر، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات وصلت لمليارات الجنيهات وتحتاج إلى توحيد الجهود من أجل وقف نزيف الخسائر والارتقاء السياحي بالمدينة، والمشاركة في تنمية المجتمع السيناوي في المدينة بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.

وأوضح الشرباني، أنه سعيد بهذه الدعوة الهامة لجميع أعضاء الجمعية من المستثمرين وأصحاب المشروعات في راس سدر لمناقشة العديد من القضايا الهامة في عدد من المحاور منها اشتراك مستثمرين راس سدر في المعارض السياحية الدولية من خلال الجمعية، وكيفية تحسين الصورة الذهنية للمدينة، وعمل ميثاق شرف عقاري بمعايير معينة لحل مشكلات كثيرة أمام المستثمرين، وتعين مستشار إعلامي للجمعية، وعمل شركة تسويق جماعي لكل راس سدر، بجانب تأسيس شركة إدارة لكل راس سدر تعمل على إدارة الوحدات الفندقية والشاليهات المتاحة في كل المدينة ومناقشة الطاقة الشمسية ومميزاتها وعيوبها في ظل ارتفاع سعر الكهرباء بالأماكن السياحية.

وأضاف الشرباني، أن هناك ضرورة ملحة للاهتمام بتحسين منطقة حمام فرعون وعيون موسى والمياه الكبريتية والتركيز على السياحة لمناطق سير العائلة المقدسة، فضلا عن طول وقت المرور من النفق والتي تتسبب في الكثير من الخسائر بالحد من تراجع السياحة للمدينة وكذلك تعريفة عبور البوابات الجديدة للطرق والتي أرى أن بها ظلم كبير لراس سدر، وكلنا آمال كبيرة واستعداد للمشاركة من أجل سرعة افتتاح وتشغيل مطار رأس سدر الدولي والذي سيدفع مدينة راس سدر بقوة نحو التنمية السياحية والاقتصادية في مصر.

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