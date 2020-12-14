«الأوقاف»: افتتاح 45 مسجدًا الجمعة المقبل.. والإجمالي من أول سبتمبر يصل إلى 596

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، سيتم افتتاح 45 مسجدًا الجمعة القادمة 18 ديسمبر الجاري، في 12 محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 هو 596 مسجدًا حتى تاريخه. والمساجد التي سيتم افتتاحها هي على النحو التالي : مديرية أوقاف جنوب سيناء : م المسجد وعنوانه التنفيذ 1 وادي مكتب – بقرية وادي فيران – مركز أبورديس وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الغربية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 2 أولاد بصالة- فيشا سليم- طنطا وزارة الأوقاف 3 نور الإسلام – العتوة القبلية – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 4 السلام – طنبارة – المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحر الأحمر : م المسجد وعنوانه التنفيذ 5 آل الشيخ – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6 الحسن والحسين – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف المنوفية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 7 الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8 الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9 السادات – البتانون – مركز شبين الكوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10 الفتح – سروهيت – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة: م المسجد وعنوانه التنفيذ 11 مسجد تحيا مصر – الأسمرات 3 محافظة القاهرة مديرية أوقاف الفيوم: م المسجد وعنوانه التنفيذ 12 عباد الرحمن – عزبة محمود عبدالخالق – طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13 الرحمن – عزبة عبدالرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14 عفا الله – العزب – الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15 النور – الفوز – الغرق – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16 أبوسعدة – النصارية- أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف بني سويف: م المسجد وعنوانه التنفيذ 17 الرحمة – قرية شريف باشا مركز بني سويف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف قنا: م المسجد وعنوانه التنفيذ 18 الركاكبة – الشرقي سمهود أبوتشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19 الرحمة – النجمة والحمران أبوتشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20 الدقانوة – المحارزة – أبوتشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21 عبدالرؤوف الشاذلي – الخرائقة- قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الوادي الجديد: م المسجد وعنوانه التنفيذ 22 نزلة الشبان المصرية – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 23 الروضة بالقصر – القصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 24 23 يوليو – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الجيزة: م المسجد وعنوانه التنفيذ 25 الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 26 مسجد الشمس – 6 أكتوبر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف أسيوط: م المسجد وعنوانه التنفيذ 27 مسجد النور – البوره مركز أسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 28 مسجد درويش – العدر مركز أسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 29 مسجد الرحمة – جبانة منفلوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 30 مسجد الرحمن – نزلة عطية بمركز البدارى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 31 مسجد الحرمين– نزالى جانوب القوصية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 32 مسجد آل عرنوس- قرية الشناينى صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 33 مسجد الرحمة – عرب التتالية القوصية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف دمياط: م المسجد وعنوانه التنفيذ 34 وبالوالدين إحسانا – طريق بورسعيد – دمياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 35 العزة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 36 دار السلام- العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 37 رياض الجنة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 38 الحسن – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 39 الصادق الأمين – أولاد حمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 40 أنس بن مالك – الخلفية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 41 السيدة زينب – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 42 البدري – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 43 الأنصار – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 44 المدينة المنورة – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 45 الرحمة – الفؤادية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون

الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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