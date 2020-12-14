شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تذليل أية معوقات أمام المواطنين المتقدمين لطلب التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستلام كافة طلبات التصالح من المواطنين دون معوقات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمراكز التكنولوجية حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بهذه المراكز.

ذكرت الوزارة- عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»- أن غرفة عملياتها تابعت جهود المحافظات في هذا الملف، حيث أعلن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف عن تلقى المحافظة أكثر من 120ألف طلب تصالح.

بدوره، أكد عصام سعد محافظ أسيوط انه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حال سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إلى تلقى المحافظة أكثر من 109 آلاف طلبات للتصالح بقيمة حوالى 495 مليون جنيه، فيما أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عدم السماح بأي تقصير في هذا الملف الهام مع مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة.

وناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.